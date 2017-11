Junge belästigt Kind auf dem Schulweg in Fürth-Burgfarrnbach

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, befand sich das Schulkind am Dienstag kurz nach 7 Uhr auf dem Weg zu einer Bushaltestelle, als sie der Tatverdächtige in der Wickenstraße mehrfach unsittlich berührte und sexuell bedrängte. Aufgrund heftiger Gegenwehr gelang der Geschädigten die Flucht. Sie blieb äußerlich unverletzt.



Die Polizei Fürth fahndete sofort mit mehreren Polizeistreifen, doch zunächst ohne Erfolg.



Umfangreiche Ermittlungen, darunter auch Anwohnerbefragungen, führten die Fahnder der Fürther Kriminalpolizei zu dem Tatverdächtigen.



Aufgrund des Alters des mutmaßlichen Täters erfolgt eine genaue Schilderung der Vorfälle an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und das zuständige Jugendamt. Er ist noch strafunmündi. Nach vorläufig abgeschlossener Amtsbehandlung übergab man den Jungen seinen Erziehungsberechtigten.