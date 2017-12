Illegales Autorennen? Zwei Verletzte bei Unfall in Fürth

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ist es gegen 19.30 Uhr am Samstag auf der Fürther Hardhöhe zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Ein Zeuge hatte die Beamten über den Unfall in der Breslauer Straße informiert.



Wie sich im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergab, soll ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes die Breslauer Straße stadtauswärts mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Dabei gaben Zeugen an, dass sich der Kraftfahrer mit einem noch unbekannten Beteiligten ein Autorennen geliefert haben soll.



Im Verlauf dieses mutmaßlichen Rennens verlor der 24-Jährige die Kontrolle über den Mercedes und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Lkw. Dabei wurden sowohl der 24-Jährige als auch sein 20-jähriger Beifahrer verletzt. Beide kamen nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund

25.000 Euro.



Die Verkehrspolizei Fürth bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben bzw. Angaben zu dem mutmaßlich zweiten Beteiligten des illegalen Rennens machen können, sich bei ihr unter der Telefonnummer 09 11 97 39 97 - 171 zu melden.