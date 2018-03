Großeinsatz vor Disko in Mittelfranken: Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs

Am Samstagabend kam es vor einer Diskothek in der Fürther Innenstadt aus einer größeren Personengruppe heraus zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Die Polizei war mit zahlreichen Streifenbesatzungen im Einsatz.



Fürth: Ultras geraten mit Türstehern in Streit



Gegen 22:15 Uhr geriet vor der Diskothek in der Gustav-Schickedanz-Straße in Fürth eine größere Personengruppe, die augenscheinlichen Bezug zu einer Fürther Ultragruppierung hatte, mit den Türstehern in Streit. In der Folge kam es aus der Personengruppe heraus zu vier tätlichen Angriffen gegen zunächst unbeteiligte Personen.



Großeinsatz: Polizei stellt Identität von 46 Personen fest



Die Polizei schritt mit zahlreichen Streifenbesatzungen ein und stellte in diesem Zusammenhang die Identität von insgesamt 46 Personen fest. Hierunter konnten auch vier Tatverdächtige zu den vorausgegangenen Körperverletzungen festgestellt werden. Zudem fanden die Beamten an der Kontrollörtlichkeit auch verschiedene Fan- und Schlägerutensilien sowie eine geringe Menge Marihuana, die jedoch zunächst keiner der anwesenden Personen zugeordnet werden konnten.



Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs



Die Polizei leitete gegen die 46 Personen ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein. An dem Einsatz waren Streifenbesatzungen der Polizei Nürnberg, Fürth, Zirndorf sowie zwei Diensthundeführer beteiligt.