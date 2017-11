Fürth: Zwei Verletzte nach Frontalkollision auf regennasser Straße

Zwei Autos sind am Freitagmorgen in Fürth frontal zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen erlitten Verletzungen.Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr eine 26-jährige Fiat-Fahrerin kurz vor 08.15 Uhr den Wachendorfer Weg von Fürth in Richtung Cadolzburg (Landkreis Fürth). In einer Rechtskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn aus bislang noch nicht vollständig geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Auto frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 52-jährigen Frau.Die 52-Jährige musste von der Fürther Berufsfeuerwehr aus ihrem Fahrzeugwrack befreit werden. Der Rettungsdienst brachte sie mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Nürnberger Krankenhaus.Die leichter verletzte Fahrerin des Fiat konnte ihren Wagen aus eigener Kraft verlassen. Ihre Verletzungen wurden im Fürther Klinikum ambulant versorgt.Die Fürther Verkehrspolizei nahm den Unfall auf. Nach einer ersten Schätzung entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie zur Bergung der beiden Fahrzeuge war die Straße für rund drei Stunden komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Wachendorf leitete den Verkehr über den Zirndorfer Ortsteil Banderbach ab.