Fürth: Radfahrer schwer verletzt gefunden - was ist passiert?

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer entdeckte den Verletzten gegen 09:25 Uhr in Fürth. Er lag blutend in der Simonstraße auf Höhe der Hausnummer 33 und war nicht mehr ansprechbar. Wie es dazu kam, dass der Mann mit seinem E-Bike verunfallte, konnte noch nicht geklärt werden. Er kam in eine Klinik und konnte noch nicht näher befragt werden.



Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, möge sich bitte mit der Verkehrspolizeiinspektion Fürth, Soldnerstraße 10, in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet: 0911/973997-180.