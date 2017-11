In der Nacht auf Montag brannte in Langenzenn in der Steinleite der Dachstuhl eines leerstehenden Schuppens auf dem Firmengelände einer ehemaligen Baufirma.Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Eine Anwohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgaseinatmung behandelt.Die bisher durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass für den Brandausbruch wohl ein technischer Defekt als Ursache angenommen werden kann. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern noch an.