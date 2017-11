Fürth: Brand auf dem Dach des Landesamtes für Statistik

Zahlreiche Glutnester





Polizei nimmt Ermittlungen auf



Auf dem Dach eines Gebäudes des Landesamtes in der Finkenstraße in Fürth brach am Mittwochmittag ein Feuer aus. Zwei Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.Vermutlich bei Schweißarbeiten auf dem zurzeit wegen Sanierungsarbeiten leerstehenden Gebäude geriet gegen 12 Uhr eine Holzkonstruktion unter dem Blechdach in Brand.Die Fürther Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, musste jedoch wegen zahlreicher Glutnester längere Zeit Kräfte vor Ort behalten.Der entstandene Schaden lässt sich nach ersten Ermittlungen schwer schätzen, könnte sich aber bis zu einem sechsstelligen Bereich bewegen.Zwei Personen wurden wegen einer Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Fürther Klinikum eingeliefert. Beamte des Fachkommissariats der Fürther Kripo sind vor Ort und haben die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache aufgenommen.Durch erforderliche Absperrmaßnahmen in der Finkenstraße und der Langen Straße kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.