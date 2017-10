Fürth: Betrunkene Mutter schlägt Kleinkind und greift Polizisten an

Der Einsatz erfolgte in der Fürther Altstadt kurz nach 19:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die 29-jährige Kindsmutter und ihr 30-jähriger Lebensgefährte (beide standen erheblich unter

Alkoholeinfluss) das Kleinkind massiv geschlagen haben. Während der Sachbehandlung beleidigte das Duo die eingesetzten Beamten. Der 30-Jährige versuchte, einen Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen.

Nachdem sich beide nicht beruhigen ließen und sich weiterhin aggressiv verhielten, nahm man sie in polizeilichen Gewahrsam. Zur Durchsetzung musste körperliche Gewalt angewendet werden. Hierbei trat die 29-Jährige nach den Polizeibeamten. Glücklicherweise wurde aber keiner verletzt.



Das Kleinkind kam in ein Kinderheim, das Jugendamt wurde über den Sachverhalt informiert. Nach durchgeführten Blutentnahmen erfolgte die Ausnüchterung der Mutter und ihres Lebensgefährten.



Gegen das Pärchen wird wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen, versuchter Körperverletzung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.