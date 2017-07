Fürth: 30 000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand - vermutlich durch Blitzeinschlag

Am 20.07.2017 kam es in der Mecklenburger Straße in Langenzenn (Landkreis Fürth) zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus.



Wie die Polizei berichtet, bemerkten Nachbarn gegen 01.10 Uhr eine Rauchentwicklung am betroffenen Anwesen und verständigten die Feuerwehr über Notruf.



Die Bewohner konnten durch die Rettungskräfte geweckt werden und verließen unverletzt das Anwesen. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwehr Langenzenn. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihr durch die Feuerwehr notdürftig abgedecktes Anwesen zurückkehren.



Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Aufgrund des zum Brandzeitpunkt niedergehendem Gewitters wird ein Blitzschlag als wahrscheinlich gesehen. Die Ermittlungen hierzu werden durch die PI Zirndorf geführt.



Der Sachschaden lässt sich nach ersten Schätzungen auf circa 30.000 Euro beziffern.