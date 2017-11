Frau in Zirndorf sexuell belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei bearbeitet derzeit ein mutmaßliches Sexualdelikt, das sich in der Fürther Straße in Zirndorf ereignet haben soll. Die Geschädigte ist derzeit aber noch unbekannt, berichtet die Polizei.



Mehrere voneinander unabhängige Zeugen haben am 14.08.2017 kurz nach 23:00 Uhr entsprechende Beobachtungen und Wahrnehmungen gemacht.



Zunächst hörte eine Zeugin im Hinterhof eines Anwesens in der Fürther Straße eine weinende Frau, die mehrfach "Nein" rief. Vier Jugendliche kamen zeitgleich zu diesem Geschehen und sahen einen unbekannten Mann, der offenbar sexuelle Handlungen an der Frau vornahm. Erst nach Aufforderung, diese zu unterlassen, flüchtete der Mann. Die Jugendlichen verfolgten ihn zwar, verloren ihn aber leider aus den Augen. Als sie wenig später an den mutmaßlichen Tatort zurückkehrten, war die Geschädigte verschwunden.



Die Zirndorfer Polizei hatte inzwischen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die leider ohne Erfolg waren. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren, die auf das Delikt hinweisen könnten.



Die Geschädigte soll nach Angaben der Zeugen ca. 30 Jahre alt gewesen sein und rötliche Haare gehabt haben. Sie war der deutschen Sprache nur schlecht mächtig.



Vom mutmaßlichen Täter liegt eine ausführlichere Beschreibung vor:



Ca. 180 bis 190 cm groß dunkles T-Shirt, Jeanshose. Die in der ersten Beschreibung angegebenen langen, weißen Haare waren nicht zutreffend. Der Tatverdächtige soll kurze Haare bzw. lediglich nur noch einen Haarkranz (ein sog. "Mönchsknie") gehabt haben.



Die Geschädigte wird als ca. 160 - 170 cm groß beschrieben, leicht mollig, hat rot gefärbte Haare mit einem leicht lilafarbenen Stich.

Sie war bekleidet mit einer schwarzen Leggins und einem roten T-Shirt mit der Aufschrift "Queen" in goldener Schrift.



Laut Zeugen dürfte es sich bei dem Mann um einen Deutschen handeln, die Frau soll deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.



Die mutmaßliche Geschädigte wird dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112

- 3333 zu melden.