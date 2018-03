Fliegerbombe gefunden: Evakuierung in Fürth - S-Bahn betroffen

Auf einer Baustelle im Fürther Stadtteil Hardhöhe ist am Montagabend eine Fliegerbombe gefunden, die laut Sprengmeister entschärft werden muss.



Aus diesem Grund muss das Gebiet laut einer Mitteilung der Stadt Fürth am Mittwoch, 7. März, ab 13 Uhr in einem Umkreis von 500 Metern komplett evakuiert werden. Betroffen ist nach ersten Berechnungen der Bereich, der westlich durch die Soldnerstraße, südlich durch die Hardstraße, östlich durch die Bahnlinie Fürth-Bamberg und nördlich durch die Unterfarrnbacher Straße begrenzt wird.



Auch die Zufahrtsstraßen werden ab diesem Zeitpunkt gesperrt. Das betrifft zudem den S-Bahn-Halt Unterfarrnbach, der ebenfalls ab 13 Uhr nicht mehr bedient wird und den Verkehr der U-Bahnlinie U1 in beiden Richtungen zwischen den Stationen Klinikum und Hardhöhe. Ab 16 Uhr hält die Linie dann in westlicher Richtung an der Stadthalle.



Die Stadt Fürth hat ein Bürgertelefon unter der Rufnummer (0911) 974-3698 eingerichtet. Als erstes werden Gehbehinderte und transportunfähige Personen dringend gebeten, sich ab sofort dort zu melden. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) wird einen Transport aus dem Sperrbereich für Mittwoch organisieren.



Die Stadt Fürth verteilt ab Dienstag Nachmittag an alle Haushalte, die von der Räumung betroffen sind, Handzettel mit allen Informationen.