Feuer in Asylunterkunft in Mittelfranken

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Zirndorf (Landkreis Fürth) hat es am Montagnachmittag gebrannt. Ein Mensch wurde verletzt.Wie die Polizei berichtet, erhielt die Einsatzzentrale der Polizei gegen 16.30 Uhr die Mitteilung, dass es in einem Zimmer eines Nebengebäudes der Zentralen Aufnahmeeinrichtung in Zirndorf brennt.Einsatzkräfte stellten vor Ort bereits offenes Feuer im 1. Obergeschoss des Containerbaus fest. Das Feuer griff auch auf das darüber liegende Stockwerk sowie weitere Zimmer über. Die 112 Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Sie werden bis auf weiteres in anderen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde ein Mensch durch Rauchgase leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt.Die Kriminalpolizei Fürth wurde verständigt und übernimmt die Ermittlungen vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine weitere Aussage getroffen werden.