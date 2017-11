Exhibitionist zeigt sich einem Schulkind in Zirndorf

In Zirndorf hat sich am Montag gegen 13.30 Uhr erneut ein Exhibitionist gezeigt. Die Kriminalpolizei Fürth führt aus diesem Grund bereits seit mehreren Wochen umfangreiche Ermittlungen und bittet nochmals jeden, dem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich zu melden.



Der noch unbekannte Täter trat in der Breslauer Straße gegenüber einem Schulkind auf. Es vertraute sich im Laufe des Nachmittags seiner Mutter an. Eine Fahndung war jedoch aufgrund des Zeitverzugs nicht mehr erfolgsversprechend.



Das Schulkind beschreibt das Aussehen des Mannes wie folgt:

Er ist circa 30 Jahre alt, 1, 75 Meter groß und mit einer dunklen Jacke bekleidet.



Es bestehen Anhaltspunkte, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt, die in jüngster Vergangenheit mehrfach durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen ist. Dies zu klären ist Teil der Ermittlungen, es hat sich aber noch nicht bestätigt.



Exhibitionisten ignorieren

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der oder die Täter möglicherweise erneut in schamverletzender Weise zeigen und so werden hier nochmals Tipps gegeben, wie man sich in derartigen Fällen schützen beziehungsweise verhalten kann.



Exhibitionisten meiden nach kriminologischer Erfahrung meistens einen körperlichen Kontakt mit ihren Opfern. Sie wollen sich zeigen und gegebenenfalls damit ihre Opfer erschrecken. Sie suchen grundsätzlich aber keinen direkten sexuellen, körperlichen Kontakt.



Die Polizei rät daher allen potenziellen Opfern im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Ruhe zu bewahren und keine Reaktion zu zeigen, sondern den Exhibitionisten zu ignorieren, weiterzugehen und sich dabei so gut wie möglich sein Aussehen einzuprägen.



Möglichst schnell sollten sie dann Ihre Beobachtungen der Polizei melden. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911- 2112-3333; in dringenden Fällen an den Notruf 110.