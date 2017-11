Exhibitionismus in Zirndorf: Ist ein Serientäter unterwegs?

Der letzte Vorfall ereignet sich am Montagvormittag dieser Woche: Im Zirndorfer Zimmermannspark entblößt sich ein Mann vor einer Spaziergängerin und flüchtet anschließend. Die Zeugenbeschreibung des Täters passt erneut zu ähnlichen Beobachtungen, die zuletzt gemacht wurden: Der Mann soll circa 30 bis 45 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein.



Die mittelfränkische Kreisstadt kommt einfach nicht zur Ruhe. Seit Wochen werden immer wieder Fälle von Exhibitionismus gemeldet. Etwa ein Duzend Belästigungen von Frauen und Kindern, so Polizei-Sprecherin Alexandra Oberhuber, seien es zuletzt gewesen. Ist ein Serientäter in Zirndorf unterwegs? Die Polizei kann dies derzeit nicht ausschließen. "Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es sich um den gleichen Mann handelt. Es ist aber auch möglich, dass es zwei Täter sind."





Verunsicherung in Zirndorf ist groß

Die gemeldeten Fälle konzentrieren sich auf zwei Bereiche. Neben dem Zimmermannspark und dem Bahnhofsbereich ist dies eine Wohnsiedlung. Die Polizei ist hier derzeit verstärkt präsent, eine heiße Spur gibt es aber nicht. "Wir hoffen weiterhin auf Zeugenhinweise."



Die Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung ist groß. Die Zirndorfer, so Oberhuber, würden die vielen Fälle "beunruhigend zur Kenntnis" nehmen. Vor allem die Eltern sind sensibilisiert. Denn insbesondere zu Jahresbeginn war es wiederholt zu Belästigung von Kindern gekommen.



Alexandra Oberhuber kann allen potenziellen Opfer aktuell nur folgenden Tipp geben: "Den Mann ignorieren und sofort die Polizei rufen."