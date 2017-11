Drei Festnahmen nach Auseinandersetzung in Unterkunft

Nach einer Auseinandersetzung in einer Notunterkunft am Mittwoch im Landkreis Fürth hat die Polizei drei Tatverdächtige im Alter zwischen 23 und 24 Jahren vorübergehend festgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Gegen 17.30 Uhr waren Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf zu der Unterkunft in Obermichelbach gerufen worden. Wie sich nach ersten Ermittlungen herausstellte, wollten die drei Tatverdächtigen Betäubungsmittel konsumieren. Sie wurden von einem 22-jährigen Bewohner auf ihr Handeln angesprochen und gebeten, dies in den Räumlichkeiten zu unterlassen. Der Zeuge wollte den Sicherheitsdienst informieren. Im Anschluss soll der 22-Jährige von den Tatverdächtigen festgehalten, zunächst mit Fäusten geschlagen und im weiteren Verlauf auch mit einer Eisenstange angegangen worden sein.



Zur Klärung des Sachverhaltes waren insgesamt sechs Streifenfahrzeuge der Polizeiinspektion Zirndorf mit Unterstützung benachbarter Inspektionen im Einsatz. Zwei Geschädigte der Auseinandersetzung kamen vorübergehend in eine Klinik. Ein Tatverdächtiger blieb bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung. Um weitere Streitigkeiten zu verhindern, veranlassten die Verantwortlichen zwei Beschuldigte in eine andere Aufnahmeeinrichtung zu verlegen.