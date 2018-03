Das Wochenende in Franken: Hochzeitsmesse, Frühlingsmarkt und Theater für Kinder

Frühlingsmarkt in Fürth



Hochzeitsmesse Schloss Pegnitz



Frühjahrsvolksfest Würzburg



Fränkische Feinschmeckermesse



”Rico, Oskar und die Tieferschatten” im Landestheater Coburg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Auf dem Frühlingsmarkt in Fürth stellen die Fürther Marktkaufleute ihre Waren aus wie beispielsweise Kurz-, Leder und Stahlwaren. Aber auch Schausteller locken die Besucher mit ihren spaßigen Buden und Fahrgeschäften. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt - einem vergnügsamen Aufenthalt steht also kaum noch was im Wege.10. - 18. März 2018 von 10.00 bis 21.00 UhrFestplatz der Fürther FreiheitFreier EintrittAm Wochenende geht es in Pegnitz ganz romantisch zu - es ist Hochzeitsmesse! Die ideale Möglichkeit für alle Paare, schon mal auf die Suche nach Anregungen für den vermeintlich ”schönsten Tag im Leben” zu gehen. Eine breite Auswahl an Austellern wird vor Ort sein und freut sich darauf, die interessierten Besucher zu beraten. Vom Verlobungsring hin zum Brautstyling, hier werden viele spannende Punkte abgedeckt.10. - 11. März 2018 von 14.00 - 19.00 Uhr (Sa.) und 10.00 - 16.00 Uhr (So.)Altenstädter Schloss, Schloßstraße 39, 91257 PegnitzFreier EintrittVom Besuch beim Süßigkeiten-Wagen hin zu Autoscooter und Achterbahn fahren: Auf dem Würzburger Frühjahrsvolksfest ist großes Familienvergnügen garantiert. 50 Schausteller sorgen dafür, dass ein attraktives und abwechslungsreiches Angebot präsentiert wird.10. - 25. März 2018 von 10.00 - 16.00 Uhr (Mo.-Fr.) und 10.00 - 14.00 Uhr (Sa.)Würzburger TavaleraFreier Eintritt”Alle Jahre wieder”, um genau zu sein alle zwei Jahre, findet in Iphofen am zweiten Märzwochenende die Feinschmeckermesse statt. Die perfekte Gelegenheit um neue, fränkische Produkte zu entdecken, zu probieren und zu kaufen. Über 40 der besten Feinkostlieferanten der Region warten darauf, ihre Ware an den Mann zu bringen und vor allem zu überzeugen. Besonders toll: Für Kinder wird ein betreutes Programm angeboten.10. - 11. März 2018 von 10.00 - 18.00 UhrKarl Knauf Halle, Manegoldstraße 5, 97346 Iphofen6 Euro, Kinder bis 14 Jahre freiTheater für junge Kultur-Fans: ”Rico, Oskar und die Tieferschatten” reiht sich ein in die Ära von den Pfefferkörnern sowie den 3 Fragezeichen. Das ”Dedektiv-Duo” bestehend aus zwei Jungs erlebt gemeinsam große Abenteuer und in diesem Stück, basierend auf dem Roman von Andreas Steinhöfel, wollen sie den Tieferschatten auf die Spur kommen sowie ”Mister 2000” zur Strecke bringen.11. März 2018 um 11.00 UhrLandestheater Coburg, Schloßplatz 6, 96450 Coburg