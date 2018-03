Brutale Schlägerei mit vielen Beteiligten - Opfer gegen Kopf getreten

Am Samstagnacht kam es in Fürth zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Beteiligten. Das berichtet die Fürther Polizei am Sonntag.Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen gerieten ein gutes Dutzend junger Leute in der Nacht auf Samstag kurz nach 1 Uhr bei einer Tankstelle in der Würzburger Straße aneinander.Es entwickelte sich eine Schlägerei, bei der mehrere Beteiligte zu Boden geschlagen wurden und auch gegen den Kopf getreten worden sein sollen. Ein 26-jähriger soll kurzzeitig bewusstlos gewesen sein. Er kam in ein Krankenhaus.Etliche Streifen der Fürther Polizei beruhigten die Lage vor Ort und stellten die Personalien der Beteiligten fest. Sie sind zwischen 17 und 29 Jahren alt.Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die einzelnen Tatbeteiligungen sind noch unklar. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern noch an.