Brandstiftung in Fürth: Polizei sucht nach Zeugen eines brennenden Autos

Bereits am 20.11.17 brannte in der Fürther Hernnstraße ein Auto aus, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Die Polizei sucht dafür aktuell nach Zeugen - unter anderem einen Radfahrer, der gegen 1.30 Uhr in der nahe gelegenen ARAL-Tankstelle eingekauft hatte.Der Radfahrer soll den Ermittlungen zu Folge nach dem Einkauf in der Tankstelle die Herrnstraße Richtung Schwabacher Straße, also am Tatort, vorbeigefahren sein.Das Auto stand gegen 1.40 Uhr vor der Hausnummer 16 in Vollbrand. Bislang Unbekannte haben diesen laut Fürther Kriminalpolizei in Brand gesteckt - dabei ist ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden.Die Kripo bittet speziell den Radfahrer und noch weitere Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.