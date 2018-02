Auto kracht in Linienbus: Heftiger Crash in Fürth - Fahrerin eingeklemmt

Im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach krachte am Donnerstag ein Auto in einen Linienbus. Die Fahrerin des Mercedes wurde verletzt und eingeklemmt, sie musste von der Feuerwehr aus ihrem demolierten Wagen befreit werden.Das Auto befuhr die Würzburger Straße von Seukendorf aus kommend, als es mit dem entgegenkommenden Linienbus kollidierte. Der Crash war so heftig, dass die Fahrerin sich nicht mehr selbst aus ihrem völlig demolierten Fahrzeug befreien konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnitten die Frau schließlich mit schwerem Gerät frei. Sie wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.Der Fahrer des Busses kam glücklicherweise mit einem Schock davon. Ersten Angaben zufolge hielten sich während des Zusammenstoßes keine weiteren Fahrgäste in dem Bus auf.