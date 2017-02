Zwei Fälle von sexueller Belästigung in Fürth - Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Fürth bearbeitet derzeit zwei Fälle sexueller Belästigung, die sich innerhalb kürzester Zeit in der Fürther Südstadt ereignet haben. Sie bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.



Zunächst kam es am 23.02.2017 gegen 17:00 Uhr in der Schwabacher an der Bushaltestelle Flößaustraße zum ersten Vorfall. Eine Frau stand dort und wartete auf den Bus, als sie von einem Unbekannten in sexueller Weise angefasst wurde. Nach kurzer Gegenwehr flüchtete der Täter in nördliche Richtung.



Der zweite Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag gegen 21:00 Uhr. Eine Frau war in der Herrnstraße unterwegs, als sie plötzlich festgehalten wurde. Im weiteren Verlauf berührte sie ein unbekannter Mann mehrfach unsittlich. Als ein noch unbekannter Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, griff er ein. Daraufhin gelang dem Täter die Flucht. Der Zeuge kümmerte sich im Anschluss um das Opfer, brachte es sogar nach Hause.



Leider liegt nur im erstgeschilderten Fall eine Personenbeschreibung vor. Die Kripo Fürth schließt aber nicht aus, dass für beide Fälle der gleiche Täter in Frage kommen könnte:



Der Mann war ca. 165 cm groß, schlank, bekleidet mit dunkler Strickmütze und dunkler Jacke mit gelben Streifen an den Schultern.



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. Insbesondere wird der noch unbekannte Zeuge des zweiten Vorfalls aus der Herrnstraße gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.