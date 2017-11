Zu schnell unterwegs: Autofahrer rast mit 210 km/h durch den Kreis Fürth

Beamte der Fürther Verkehrspolizei führten am Dienstag im Landkreis Fürth Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei mussten zahlreiche Verkehrsteilnehmer beanstandet werden, wie die Polizei berichtet.



Innerhalb von vier Stunden haben die Beamten mit einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage auf der Bundesstraße 8 im Bereich von Seukendorf mehr als 100 Fahrzeuge gemessen. Rund 90 Fahrzeugführer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen, die anderen Fahrer mit Anzeigen und Punkten.



Besonders aufgefallen ein 29-jähriger Fahrer. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 210 Kilometern pro Stunde gemessen, obwohl die erlaubte Höchstgeschwindigkeit nur 120 Kilometer pro Stunde betrug. Nach Abzug einer Messtoleranz bleibt eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 83 Kilometern pro Stunde.



Ihn erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro, ein Fahrverbot für die Dauer von drei Monaten sowie der Eintrag von zwei Punkten beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg.