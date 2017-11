Zirndorf stellt sich entschlossen gegen Neonazi-Demo

Am Sonntag fand in Zirndorf eine Versammlung von Neonazis statt. Acht Stunden lang zogen sie unter dem Motto "Umvolkung stoppen" durch Zirndorf. Auch mehrere Gegenkundgebungen gab es. Die Polizei zieht Bilanz.



Rund 15 Teilnehmer der Rechten versammelten sich gegen 12 Uhr zur Auftaktkundgebung am Zirndorfer Bahnhof. Kurz darauf bewegte sich die Gruppe in einem ersten Aufzug in Richtung Marktplatz.



Bereits gegen 11 Uhr hatten sich zwischen Sparkassenstraße und Marktplatz circa 350 Teilnehmer verschiedener Gegenkundgebungen, überwiegend aus dem bürgerlichen Lager, zusammengefunden.



Als der rechte Aufzug nach einer Zwischenkundgebung vom Marktplatz weiter in die Nürnberger Straße ziehen wollte, versperrten circa 150 Bürger den Weg nach einer Spontanversammlung. Trotz mehrfacher Aufforderung der Polizei weigerten sich die Versammlungsteilnehmer, den Weg freizumachen. Deshalb löste die Polizeieinsatzleitung diese Versammlung auf. Zu polizeilichen Zwangsmaßnahmen kam es dabei nicht.



Nach Vermittlung der Einsatzleitung zog der rechte Aufzug die vorgegebene Strecke in umgekehrter Richtung weiter und führte dabei noch mehrere Zwischenkundgebungen an verschiedenen Zirndorfer und Oberasbacher Örtlichkeiten durch. Die Abschlusskundgebung begann um 18 Uhr an der Ecke Bahnhofstraße/Steinweg. Um 18.12 Uhr erklärte der Leiter die Versammlung für beendet.



Aus polizeilicher Sicht musste nur ein Teilnehmer einer Gegenkundgebung wegen Beleidigung der Einsatzkräfte angezeigt werden.



Hinsichtlich der Wegstreckenblockade der Spontanversammlung werden straf- und ordnungsrechtliche Verstöße geprüft.



Ein direktes Aufeinandertreffen der beiden gegnerischen Lager konnte verhindert werden.