Zirndorf: Zweijähriger wird von Auto überrollt und schwer verletzt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Kind am Vortag unvermittelt über eine Straße gelaufen. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Er kam zunächst unter dem rechten Hinterrad zum Liegen und wurde dann in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.