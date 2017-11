Weniger Wein im vergangenen Jahr - Qualität dafür gut

Wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mitteilte, waren fast zwei Drittel Qualitätswein mit Prädikat wie etwa Kabinett, Spätlese oder Auslese. Bundesweit lag der Anteil der Prädikatsweine lediglich bei knapp einem Drittel.



Die bayerischen Winzer erzeugten im vergangen Jahr 403 500 Hektoliter Wein und Traubenmost - knapp neun Prozent weniger als im Vorjahr. Gut 99 Prozent des bayerischen Weins stammt aus Franken. Knapp ein Prozent wird am Bodensee und in der Oberpfalz angebaut.



Etwa 4,6 Prozent des deutschen Weins kamen aus Bayern. Damit belegten die Winzer im Freistaat mit deutlichem Abstand hinter Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg den dritten Platz. Deren Winzer erzeugen zusammen gut neun Zehntel des Weins in Deutschland.



Fast 80 Prozent des bayerischen Weins ist Weißwein, gut ein Fünftel Rotwein einschließlich Rosé und Rotling. Unterschiede gibt es auch bei der Qualität: Während gut 70 Prozent der Weißweine den Zusatz "mit Prädikat" erhielten, waren es bei den Rotweinen nur knapp 46 Prozent.