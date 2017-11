Warnung der Polizei: Trickdieb in der Fürther Südstadt unterwegs

Derzeit sind Trickdiebe unterwegs. Deshalb warnt die Polizei insbesondere Senioren vor den Betrügern.



Im aktuellen Fall klingelte am Dienstagnachmittag ein Unbekannter bei einer 87-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Simonstraße in Fürth. Er gab sich als Versicherungsvertreter aus und wollte angeblich eine Rückzahlung leisten. Hierzu benötige er jedoch Wechselgeld, woraufhin das spätere Opfer eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro holte. Der Täter verwickelte die Frau in ein Gespräch. Nachdem er die Wohnung verlassen hatte - zu einer Rückzahlung war es nicht gekommen - musste die 87-Jährige feststellen, dass nicht nur die Geldkassette samt Inhalt sondern auch ihre Geldbörse mit persönlichen Dokumenten gestohlen worden waren.



Daraufhin verständigte sie sofort die Polizei. Der Dieb war jedoch in der näheren Umgebung nicht mehr anzutreffen.





Beschreibung des Mannes:

Etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, sprach hochdeutsch, trug ein dunkles Brillengestell und war mit einer dunklen Mütze und einer dunkelbraunen Lederjacke bekleidet.



Die abschließenden Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Trickdiebstahl der Nürnberger Kriminalpolizei. Mögliche Zeugen, die den Mann vor oder nach der Tat gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer

0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.