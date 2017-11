Warnstreik bei Tucher Bräu in Fürth

Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) legten 35 Mitarbeiter der Großbrauerei und damit große Teile der Nacht- und Frühschicht für rund dreieinhalb Stunden die Arbeit nieder.



Die Aktion bilde den Auftakt einer in den nächsten Wochen geplanten Warnstreikwelle, betonte die Gewerkschaft in einer Mitteilung. Die Beschäftigten hätten damit auf das ihrer Ansicht nach unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite reagiert. Die NGG fordert für die 10.000 Beschäftigten der Branche 6 Prozent mehr Lohn und Gehalt.



"Wir feiern in diesem Jahr 500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot, die Branche steht auf gesunden Beinen, bayerisches Bier ist weltweit geschätzt und gefragt. Und wir wollen für die Kolleginnen und Kollegen einen guten Schluck davon abhaben", begründete der Gewerkschaftsfunktionär Johannes Specht die Forderung seiner Organisation.