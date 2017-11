Versuchte Tötung in Fürth: LKA setzt 5000 Euro Belohnung aus

Was war geschehen?





Beschreibung der Männer:





Belohnung ausgesetzt



Ein 25-Jähriger ist am 2. Weihnachtsfeiertag 2015 vor einer Diskothek in Fürth lebensgefährlich verletzt worden. Nun hat das Landeskriminalamt für die Aufklärung der Straftat eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt, teilte die Polizei mit.Ein 25-Jähriger hielt sich am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 06:30 Uhr vor einer Diskothek in der Fürther Waldstraße auf. Plötzlich und aus noch unbekannten Gründen standen zwei unbekannte Männer vor ihm und schlugen ihn nieder. Selbst als der Geschädigte am Boden lag, ließen sie nicht von ihm ab und traten gegen seinen Kopf. Danach flüchtete das Täterduo. Das Opfer ließen sie mit seinerzeit lebensgefährlichen Kopfverletzungen am Boden liegen.ca. 30 Jahre alt, ca. 165 - 175 cm groß, kräftiger Körperbau, leichter Bauchansatz, kurze, blonde bzw. hellbraune möglicherweise schüttere Haare, insgesamt dunkel gekleidet, schwarze JackeBeim zweiten Mann steht mittlerweile fest, dass er nicht an der Tat beteiligt war. Er ist ca. 30 Jahre alt, ca. 180 - 190 cm groß, schlank, weißes Oberteil mit darüber liegendem dunklen Oberteil bzw. Jacke.Beide Männer rannten nach der Tat von der Waldstraße nach rechts in die Höfener Straße.Das Bayerische Landeskriminalamt hat für die Aufklärung der Straftat mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Die Zuerkennung dieser Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges und ist nicht für Personen bestimmt, deren berufliche Aufgabe die Aufklärung von Straftaten ist.Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 049/911 21123333.