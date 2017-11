Unfall auf A3 führt zu erheblichem Sachschaden und Verkehrsbehinderungen

Gegen 15.13 Uhr ereignete sich am Freitag zwischen der Anschlussstellen Erlangen-Tennenlohe und dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen ein Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, wie die Verkehrspolizei Erlangen berichtet.



Hierbei erkannte ein 43-jähriger Sattelzugfahrer zu spät, dass der Fahrer eines vor ihm fahrenden Pkw mit Anhänger verkehrsbedingt fast bis zum Stillstand abbremste. Trotz Vollbremsung und des Versuchs auszuweichen fuhr der 43-jährige Sattelzugfahrer auf den Anhänger auf. Durch die Wucht des Aufpralls, stellten sich die beiden Fahrzeuggespanne zum Teil quer und blockierten den rechten und mittleren Fahrstreifen, weshalb es in der Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der Fahrer des Sattelzuges wurde im Führerhaus eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Kurzzeitig landete auch ein Rettungshubschrauber, letztlich wurde er aber nicht benötigt.



Durch den Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Neben dem Pkw samt Anhänger und dem Sattelzug, wurde auch ein neuwertiger Pkw-Mini, der auf dem Anhänger stand, beschädigt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 45.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen der Landung des Rettungshubschraubers, wurde die Richtungsfahrbahn kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Der 43-jährige Unfallverursacher musste bei der Polizei für sein Fehlverhalten ein Verwarnungsgeld bezahlen.



Im Rückstau ereignete sich kurze Zeit später ein weiterer Verkehrsunfall, weil ein Sattelzugfarher das Stauende übersah. Der Sattelzug krachte auf einen vor ihm fahrenden Pkw-Audi eines 47-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Auch bei diesem Verkehrsunfall gab es keine Verletzten. Es entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.