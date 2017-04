Unbekannter überfällt Fußgänger in Fürth und sprüht ihm Pfefferspray ins Gesicht

Ein Unbekannter hat Donnerstagmittag im Fürther Stadtteil Hardhöhe einen Fußgänger (30) angegriffen und verletzt. Die Kripo Fürth ermittelt gegen Unbekannt.



Der 30-Jährige war laut Polizei gegen 12.15 Uhr zwischen Soldnerstraße und Leibnizstraße auf einem Fußweg in Richtung Komotauer Straße unterwegs. Seinen Angaben zufolge griff ihn aus unbekannten Gründen ein junger Mann unvermittelt an, indem er ihm mit Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Das Opfer wehrte sich und schlug in Richtung des Täters, woraufhin dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Kurz darauf stellte der 30-Jährige fest, dass ihm offensichtlich im Rahmen dieser Auseinandersetzung auch noch eine oberflächliche Stichwunde zugefügt worden war, was er anfänglich gar nicht bemerkt hatte.



Täterbeschreibung: Anfang bis Mitte 20, 176 cm groß, rotbrauner Vollbart, heller Hauttyp, schwarz gekleidet mit Jacke und Jeans, trug eine schwarze Baseballkappe und weiße Sportschuhe.



Der Verletzte kam mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Fürth.



Sachdienliche Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333.