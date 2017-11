Unbekannter ritzt Hakenkreuz in Motorhaube in Fürth

Ein Unbekannter hat in der Fürther Altstadt ein Auto beschädigt, teilte die Polizei mit. Der Täter ritzte ein Hakenkreuz in die Motorhaube.



Der rote VW Tiguan war im Zeitraum zwischen 19 und 23 Uhr in einem Parkhaus in der Ottostraße abgestellt. Als die Fahrerin (54) zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung (ca. 50 x 60 cm) an ihrem Auto fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.



Die Kripo Fürth hat die weiteren Ermittlungen gegen unbekannt übernommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/2112-3333 entgegen.