Unbekannter bricht in Postfiliale in Cadolzburg ein

Ein noch unbekannter Täter ist am späten Sonntagabend in die Postfiliale in Cadolzburg im Landkreis Fürth eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.



Der Unbekannte hebelte zwischen 22:00 Uhr und 22:20 Uhr die Glasschiebetür der Filiale auf und ging im Rauminneren mehrere Schubladen an. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Fachkommissariats nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro.



Die Polizei löste sofort eine Tatortbereichsfahndung nach dem Täter aus, konnte ihn aber nicht mehr antreffen und bittet mögliche Zeugen sich zu melden.



Wem zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefonnummer 0911/2112-3333, in Verbindung zu setzen.