Tödlicher Unfall in Baumarkt in Fürth: Palette stürzt auf Kunden

Gegen 11:30 Uhr - so der aktuelle Ermittlungsstand der Polizei - war ein Staplerfahrer des Baumarktes im mittelfränkischen Fürth mit Arbeiten an einem größeren Stapel Paletten, die wiederum mit Porenbetonsteinen beladen waren, beschäftigt. Aus noch ungeklärten Gründen löste sich plötzlich eine Palette mit einem Gesamtgewicht von über einer Tonne und fiel auf einen Kunden.



Obwohl ein Notarzt und der Rettungsdienst innerhalb von nur wenigen Minuten zur Stelle waren, kam für den 31-Jährigen aus dem Landkreis Ansbach jedwede Hilfe zu spät.



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken leitete die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort ein. Die Spurensicherung und die abschließende Sachbearbeitung übernahmen Beamte der Fürther Kriminalpolizei.



Im Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Kripo Fürth nach einem Zeugen, der den Vorfall möglicherweise beobachtet haben könnte. Er hielt sich am Unfallort auf und soll einen blauen Kombi oder Kastenwagen gefahren haben. Dieser Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise über den Geschehensablauf geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.