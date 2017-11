Tödlicher Unfall bei Tuchenbach: Motorradfahrer prallt gegen Auto

Einem Bericht er Polizei zufolge war ein 54-Jähriger Vespafahrer auf der Verbindungsstraße FÜ8 unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte er ein landwirtschaftliches Gespann und übersah dabei offenbar den Gegenverkehr. Der 54-Jährige prallte frontal auf einen entgegenkommenden Fiat Punto und wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen eines Notarztes noch an der Unfallstelle starb. Der 48-jährige Pkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Die Ortsverbindungsstraße wurde gesperrt.