Sturz durch Lagerhallendach in Fürth - Kind lebensgefährlich verletzt

In Fürth ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unglück gekommen. Ein Kind wurde dabei lebensgefährlich verletzt.Gegen 17 Uhr kletterte ein 13-jähriger Junge in Fürth im Gewerbegebiet in der Südstadt auf ein Dach einer Halle im Weidengraben. Hier betrat er eine Lichtkuppel, die seinem Gewicht jedoch nicht Standhalten konnte. Das Glas zerbrach und der 13-Jährige stürzte rund fünfeinhalb Meter in die Tiefe.Hier blieb er schwerst verletzt liegen. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, die mit Feuerwehr und Notarzt anrückten und das Kind in der Halle versorgten. Nach langer Behandlung am Unglücksort kam der Junge in eine Spezialklinik.Laut Auskünften vor Ort gegenüber News5 schwebt er in akuter Lebensgefahr. Wie der Junge auf das Dach kam und wo seine Aufsichtspersonen sich befanden, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Kripo hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.