Sturz durch Lagerhallendach in Fürth - Kind ist verstorben

Das Kind, das am Samstagnachmittag von einem Dach in Fürth gestürzt ist, ist tot. Das meldete die Polizei Mittelfranken.Der 13-Jährige war am Samstag vom Dach einer Lagerhalle in Fürth gestürzt. Dabei hatte er sich lebensgefährlich verletzt. Am Montagvormiitag verstarb der Junge nun an den Folgen des Sturzes.