SpVgg Greuther Fürth: In letzter Sekunde fällt das Ausgleichstor

Das tat weh. Ein Gegentor in letzter Sekunde hat der SpVgg Greuther Fürth die Feier des 113. Geburtstages verdorben. Andrew Wooten sorgte am Freitagabend in der dritten Minute der Nachspielzeit für Sandhausens Ausgleich zum 1:1 (0:0).



"Eine Sekunde waren wir nicht aufmerksam", klagte Trainer Stefan Ruthenbeck anschließend im TV-Sender Sky. Die Fürther verpassten in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf Tabellenplatz drei.



Drei Tage nach dem großen Sieg im Frankenderby beim 1. FC Nürnberg hatte Sebastian Freis vor 6930 Zuschauern nach perfekter Vorarbeit von Khaled Narey in der 71. Spielminute das Führungstor erzielt. "Das ist ein bitterer Abend für uns", meinte der Torschütze. "Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, waren aber die dominante Mannschaft und hätten das 1:0 verdient gehabt." Schon vor dem Führungstor traf der eingewechselte Zlatko Tripic mit einem Kopfball den Pfosten (60.). Die Fürther haben nun elf Punkte auf dem Konto.



Die Rückkehr von Jürgen Gjasula ins Mittelfeld machte sich im Spielaufbau positiv bemerkbar. Der 30-Jährige leitete einige Angriffe ein. Nach seinem Zuspiel hatte Freis die erste Torchance, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Sandhausens Torwart Marco Knaller (9.).



Auch der schönste Angriff der Gastgeber vor der Pause endete bei Knaller. Eine Flanke von Daniel Steininger legte Serdar Dursun auf Veton Berisha ab, aber der Schuss des Norwegers kam zu zentral (17.). Die Gäste aus Sandhausen hielten die Partie weitgehend offen und hatten eine gute Schussmöglichkeit durch Denis Linsmayer (21.).



Eine Einwechslung von Ruthenbeck machte sich positiv bezahlt. Tripic kam in der 59. Minute für Youngster Steininger und sorgte nicht nur bei seiner Kopfballchance für Schwung. Auch das 1:0 leitete er mit dem Zuspiel auf Vorbereiter Narey ein. Der Außenverteidiger zog energisch im Strafraum Richtung Grundlinie und bediente Freis optimal. Der Angreifer musste den Ball nur noch über die Torlinie drücken. Alles war gut - bis Wooten nach einem von Torwart Balazs Megyeri abgewehrten Distanzschuss zum 1:1 abstauben konnte.