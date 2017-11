Serientäter: Exhibitionist in Zirndorf festgenommen

Insgesamt neun mal ist ein Mann in Zirndorf wegen Exhibitionismus und sexuellem Missbrauch bei der Polizei angezeigt worden. Am Samstagnachmittag konnte die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festnehmen.



Der Beschuldigte, ein 36-jähriger Mann, wurde laut Polizeibericht nach seiner Festnahme dem Fachkommissariat der Kripo Fürth überstellt. Dort machte er zu dem vorgeworfenen Straftaten keinerlei Angaben.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ eine Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Fürth am 24.01.2016 Haftbefehl.