Serie von Einbrüchen, Diebstahl und Vandalismus - Jugendliche in Cadolzburg überführt

Im Zeitraum zwischen 11.04.2017 und 24.05.2017 verübte eine Gruppe von Jugendlichen (14 bis 16 Jahre alt) in Cadolzburg (Landkreis Fürth) eine Vielzahl von Sachbeschädigungen und anderweitiger Straftaten. Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf überführten nach umfangreichen Ermittlungen vier Jugendliche, welche die Taten mittlerweile gestanden haben.



Die Serie begann laut Polizei am 11.04.2017 mit dem widerrechtlichen Eindringen in den abgesperrten Burghof der Cadolzburg. Dort stahlen zwei der Tatverdächtigen (15 und 16 Jahre alt) ein an der Baustelle abgestellten Radlader und fuhren mit der Baumaschine gegen ein Gartentor. Nach einer ersten Schätzung entstand hierbei ein Sachschaden von rund 5000 Euro.



Im weiteren Verlauf der Straftatenserie besprühten die vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren unter anderem Stromkästen, Kraftfahrzeuge sowie Schilder mit Lackfarbe. Auch brachen sie Seitenspiegel an einem Auto ab, verkratzten den Lack weiterer Fahrzeuge und beschädigten Sitzgruppen aus Holz.



Am Bahnhofsplatz entwendeten die Jugendlichen am 24.05.2017 aus dem Kellergeschoss eines frei stehenden Einfamilienhauses zehn Modellautos im Gesamtwert von etwa 350 Euro und beschädigten dort gelagertes Inventar.



Jugendliche mit Mobiltelefonen und Videomaterial überführt

Nach ersten Ermittlungen ergab sich der dringende Tatverdacht gegen zunächst zwei Jugendliche (14 und 16 Jahre alt). Ein Richter beim Amtsgericht Nürnberg erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die jeweiligen Wohnungen der beiden Beschuldigten und ordnete die Sicherstellung der Mobiltelefone und weiterer Speichermedien an.



Nicht zuletzt durch die Auswertung der sichergestellten Geräte und weiteren Videomaterials konnten insgesamt vier tatverdächtige Jungen (14, 15, 15, 16 Jahre alt) ermittelt werden. Diese zeigten sich mittlerweile geständig. Insgesamt klärten die Beamten alle 19 Straftaten.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachte das Quartett einen Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro.