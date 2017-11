Unfall in Zirndorf: 13-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Freitagabend ereignete sich in Zirndorf (Landkreis Fürth) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Bub schwer verletzt wurde.



Kurz nach 19 Uhr fuhr der Fahrer eines VW auf der Rothenburger Straße in Zirndorf stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Albrecht-Dürer-Straße überquerte zeitgleich ein 13-Jähriger laut Polizei die Fahrbahn.



Dabei wurde er von dem VW erfasst, gegen dessen Windschutzscheibe geschleudert und zu Boden geworfen. Durch das Unfallgeschehen erlitt der 13-Jährige schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen blieb der Golf-Fahrer unverletzt.



Der Hergang konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden, weshalb die Polizei insbesondere zwei Radfahrer sucht, die sich unmittelbar nach dem Verkehrsunfall mit dem Golf-Fahrer unterhalten haben sollen.



Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 09 11 97 39 97 - 171 in Verbindung zu setzen.