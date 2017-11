Schwerer Unfall in Fürth: Kleintransporter kracht in Kehrfahrzeug

Am Dienstagmorgen kam es in der Würzburger Straße in Fürth zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der Fahrer eines Klein-Lkw fuhr auf eine städtische Kehrmaschine der Stadt Fürth auf, wie die Polizei berichtet.Der 28-jährige Lkw-Fahrer befuhr die Würzburger Straße stadteinwärts. Kurz vor der Hafenbrücke fuhr er auf die Kehrmaschine auf, welche eine Verkehrsinsel reinigte. Der 28-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Fürther Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.Der 52-jährige Fahrer der Kehrmaschine blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 65.000 Euro.Die Würzburger Straße musste während der Unfallaufnahme durch die VPI Fürth und zur Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Geißäckerstraße abgeleitet. Die Arbeit der Verkehrspolizei unterstützte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Sachverständiger.Die Ermittlung der Unfallursache dauert an. Unbeteiligte Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der VPI Fürth unter der Telefonnummer 09 11 973997-171 zu melden.