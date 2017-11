Schwerer Betriebsunfall in Fürth: Mann stürzt bei Forstarbeiten

Gegen 16:30 Uhr am Donnerstag war ein 42-jähriger Mann im Fürther Stadtwald aus großer Höhe gestürzt. Er war im Auftrag des Staatsforstes dabei, Samen von Weißtannen zu ernten.



Aus bislang unbekannter Ursache fiel er zu Boden und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die bislang gewonnenen Erkenntnisse ergaben, dass die vorgeschriebenen Sicherungseinrichtungen offenbar eingehalten worden waren.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth dauern an.