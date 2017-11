Schwangere 32-Jährige aus Zirndorf vermisst

Die Polizei sucht nach einer 32-Jährigen, die seit Mittwochabend in Zirndorf vermisst wird. Aufgrund einer bestehenden Schwangerschaft, bei der laut Polizei Komplikationen auftraten, ist nicht auszuschließen, dass sich Frau A. in Lebensgefahr befindet.



Von Frau A. liegt leider keine Personenbeschreibung vor. Auffallend ist ein entsprechend großer Schwangerschaftsbauch.



Frau A. ist gemeinsam mit ihrer Familie als Asylbewerberin in Deutschland. Bereits eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei verliefen bisher ohne Erfolg.





Hinweise über den Aufenthaltsort von Frau A. nimmt die Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 96927-0 entgegen.





Für unsere Facebook-Fans:

Diese Vermisstenmeldung der Polizei wird von inFranken.de aktualisiert und anonymisiert, sobald die Person wieder gefunden wurde. Wir haben uns auf Facebook dazu entschlossen, keine Bilder und Namen von Vermissten mehr zu veröffentlichen, da sie durch das Teilen weiterhin im Netz stehen, auch wenn die oder der Vermisste wohl behalten wieder gefunden wurde. Wir wollen somit verhindern, dass gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird.