Schlägerei in Zirndorfer Unterkunft: sechs Security-Mitarbeiter verletzt

Am Samstagabend kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Rudolf-Diesel-Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Sicherheitsdienstmitarbeiter niedergeschlagen und fünf weitere leicht verletzt wurden. Das teilte die Polizei mit.



Wegen einer Beanstandung eines jugendlichen Bewohners wegen Rauchens durch einen Security-Mitarbeiter kam es mit dem Vater des Jungen gegen 22.30 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Unvermittelt ergriffen mehrere umstehende Bewohner Partei für den Vater und schlugen den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nieder. Fünf weitere Männer des Sicherheitsdienstes eilten zu Hilfe, um ihren verletzt am Boden liegenden Kollegen zu schützen - und wurden ebenfalls von Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft geschlagen. Sie wurden leicht verletzt und konnten von Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Der niedergeschlagene Mann wurde mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht.



Von herbeigerufenen Polizeistreifen konnten 15 Tatverdächtige ermittelt und festgenommen werden, wovon alle 15 mehr oder weniger unter Alkoholeinfluss standen.