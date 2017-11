SEK-Einsatz in Zirndorf - Mann soll Lebensgefährtin bedroht haben

In einem Wohnhaus in Zirndorf kam es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz, bei dem auch Spezialeinheiten der Polizei eingesetzt werden mussten. Ein 47-Jähriger wurde festgenommen.



Gegen 11.30 Uhr verständigte eine 58-Jährige die Polizei und gab an, dass sie von ihrem Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung in der Siedlerstraße bedroht worden sei. Angeblich sei auch eine Schusswaffe im Spiel. Sofort fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Zirndorf zur Wohnung. Wie sich herausstellte, hatte die Frau die Wohnung bereits verlassen, der 47-jährige Lebensgefährte sich dort eingesperrt.



Auf Ansprache durch die Polizei reagierte der Mann, öffnete die Wohnungstür und konnte kurz darauf von Spezialeinheiten widerstandslos festgenommen werden. Hierbei erlitt er leichte Blessuren, berichtet die Polizei,



Aufgrund seines offensichtlich psychisch angeschlagenen Zustandes wird geprüft, ob der Mann in fachärztliche Behandlung überstellt werden muss. Zudem stand er deutlich unter Alkoholeinwirkung. Bislang (Stand 13.00 Uhr) fand man bei einer Durchsuchung der Wohnung keine Schusswaffe.



Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung ein. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Zirndorf dauern an.