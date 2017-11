SEK-Einsatz in Fürth: Mann randaliert und droht, auf Polizisten zu schießen

Ein junger Mann hat in Fürth am Montagabend erst in seiner Wohnung randaliert und dann der Polizei gedroht, bestätigte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Anfrage von inFranken.de.



Gegen 20:30 Uhr hatten Anwohner die Polizei in das Anwesen in der Soldnerstraße gerufen. Dort randalierte der junge Mann in seiner Wohnung in der dritten Etage.



Der 18-Jährige drohte, auf die Polizisten schießen, wenn sie ihn festnehmen. Deshalb holten die Beamten vorsorglich das SEK zur Hilfe. Eine Waffe fand die Polizei nicht bei ihm. Die Beamten konnten den Mann widerstandslos festnehmen. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand.