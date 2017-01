Renitenter Fahrraddieb verletzt Polizisten in Fürth

Während einer Polizeikontrolle in Fürth ist es am Mittwochabend zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen. Ein Beamter ist bis auf weiteres dienstunfähig, teilte die Polizei mit.



Zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Fürth wollten einen 27-jährigen Mann in der Fürther Innenstadt einer Kontrolle unterziehen, weil der Mann gleich mit zwei auffälligen Fahrrädern unterwegs war. Dem Tatverdächtigen gelang es zunächst, sich durch Flucht den Maßnahmen zu entziehen, doch konnte er kurz darauf noch in der Nähe durch die eingesetzten Beamten aufgefunden und festgehalten werden. Bei der Festnahme und auch bei der anschließenden Fahrt zur Dienststelle beleidigte der Beschuldigte die Polizisten und wehrte sich derart heftig, dass einer der eingesetzten Beamten verletzt wurde und derzeit nicht dienstfähig ist. Der Tatverdächtige selbst blieb unverletzt.



Bei der Überprüfung der aufgefundenen Fahrräder bestätigte sich der Verdacht, dass beide ihren jeweils rechtmäßigen Eigentümern entwendet worden waren.



Gegen den Beschuldigten wird jetzt wegen Widerstand, Beleidigung, Körperverletzung und Diebstahl ermittelt.