Raubüberfall auf Spielhalle in Fürth: Verdächtiger festgenommen

Drei Männer überfielen in der Nacht auf Dienstag eine Spielhalle in Fürth. Wie die Polizei Mittelfranken berichtet, gelang es Beamten der Fürther Polizei am Dienstag drei Tatverdächtige festzunehmen.



Kurz nach Mitternacht betraten drei maskierte Männer eine Spielhalle in der Nürnberger Straße, bedrohten mit Waffen eine Angestellt und und forderten von ihr die Herausgabe der Einnahmen. Das Trio floh mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Eine Angestellte sowie eine Kundin wurden leicht verletzt.



Im Zuge einer anschließenden Fahndung konnten ein 16-Jähriger, ein 27-Jähriger und ein 32-Jähriger festgenommen werden. Beim jüngsten mutmaßlichen Täter wurde ein Teil der Beute gefunden. Die beiden anderen Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.