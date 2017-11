Radfahrer verursacht in Fürth einen Unfall und flüchtet

Eine bislang unbekannte Radfahrerin soll am Montagmorgen in Fürth einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Das teilte die Polizei mit. Die Fürther Verkehrspolizei sucht Zeugen.



Die Frau fuhr gegen 08:30 Uhr auf dem Fahrrad die Schwabacher Straße stadteinwärts. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen missachtete sie auf Höhe der Karolinenstraße eine Rotlicht zeigende Ampel und streifte im Kreuzungsbereich einen entgegenkommenden Wagen. Die Autofahrerin (49) wollte von der Schwabacher Straße nach links in die Karolinenstraße abbiegen.



Obwohl durch den Anstoß der rechte Außenspiegel des Autos abgerissen wurde und die gesamte rechte Seite des silbernen Mercedes Schrammen aufwies, fuhr die Radfahrerin nach der Kollision weiter. Den Schaden am Pkw schätzten die aufnehmenden Beamten auf 1500 Euro.





Beschreibung der Unbekannten:

etwa 40 bis 45 Jahre alt, graublonde schulterlange Haare, bekleidet mit einem mehrfarbigen hellem Strickpullover und schwarzer Hose. Über der rechten Schulter trug die Frau eine dunkle Handtasche.



Sie soll mit einem älteren dunklen Fahrrad mit silbernem Lenker unterwegs gewesen sein.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, möchten sich bitte unter der Telefonnummer 0911 973997-171 bei der VPI Fürth melden.