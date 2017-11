Polizei Fürth schnappt bundesweit gesuchte Mietbetrügerin

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die 55-Jährige seit 2011 immer wieder Wohnungen in ganz Deutschland angemietet und sie dann zimmerweise an Studenten weitervermietet.



Von diesen verlangte die Frau jeweils eine Kaution und drei Monatsmieten im Voraus und tauchte dann unter.



Um die Zimmer auszustatten, bestellte sie außerdem unter falschem Namen Möbel, ohne zu bezahlen.



Am Montag war es der Kripo Fürth nun gelungen, die vermehrt in Bayern aktive mutmaßliche Betrügerin festzunehmen. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen.