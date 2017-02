Pogromnacht: Gedenken an 9. November 1938

von DPA

An die Opfer der Pogromnacht von 1938 wird am Mittwoch landesweit mit Gedenkveranstaltungen erinnert. Vor der Synagoge in der Münchner Innenstadt etwa werden erstmalig Namen von in der Nazi-Zeit ermordeten jüdischen Kinder und Jugendlichen verlesen, wie die Israelitische Kultusgemeinde am Montag mitteilt. Insgesamt hatten durch den Holocaust 421 Kinder und Jugendliche aus der Landeshauptstadt ihr Leben verloren. Darüber hinaus sind geführte Stadtrundgänge und Ausstellungen geplant. In Nürnberg, Würzburg und Augsburg beteiligen sich die Gemeinden mit Gedenkgottesdiensten.



In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten Synagogen in ganz Deutschland gebrannt. Jüdische Bürger wurden von den Nationalsozialisten misshandelt, ihre Geschäfte und Wohnungen demoliert. Vom Münchner Alten Rathaus aus hetzte NS-Propagandaminister Joseph Goebbels am Abend des 9. November 1938 NS-Schlägertrupps zu den blutigen Angriffen auf Juden auf.



"Wir vergessen nicht" in Fürth

Unter dem Motto "Wir vergessen nicht" laden am Mittwoch, 9. No-vember, 18.30 Uhr, laden die Stadt Fürth und das Fürther Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus am Mahnmal in der Geleitsgasse zur einer öffentlichen Gedenkfeier für die Opfer der Reichspogromnacht 1938 ein. Neben Beiträgen von Oberbürger-meister Thomas Jung, Ruth Brenner, Sprecherin des Bündnisses, Dekan Jörg Sichelstiel, wird unter anderem auch der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Fürth, Yukhym Maschevskyy, sprechen. Die musikalische Begleitung übernimmt das Marienstraßenorchester.



Im Anschluss daran sind die Bürgerinnen und Bürger um 19.30 Uhr herzlich in das Cafè Samocca, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, zur Le-sung "Drei Steine" eingeladen. Die Graphic Novel geht zurück in die achtziger Jahre und erzählt biographisch aus der Perspektive des Autors Nils Oskamp, was es bedeutet, ins Visier organisierter und gewalttätiger Nazis zu geraten. Der Eintritt ist frei.



Kirchenjugend in Nürnberg ruft zum Gedenken an Reichspogromnacht auf

Welche unvorstellbare Gräueltaten Menschenverachtung hervorbringen kann, darauf will die evangelische Jugend Nürnberg (ejn) am Gedenktag an die Reichspogromnacht aufmerksam machen. Zusammen mit der Studierendengemeinde und der reformierten Marthagemeinde veranstaltet sie am Mittwoch (9. November) ein Gedenken am Ort der ehemaligen Synagoge in Nürnberg und eine Lesung im heutigen Gemeindesaal der Israelitischen Kultusgemeinde, teilte die ejn am Dienstag mit. Gedichte und Briefe des jüdischen Autors Joachim Esberg, der mit seiner Familie in Auschwitz ermordet wurde, werden gelesen.



Flüchtlinge seien im Jahr 2016 zur Verhandlungsmasse geworden, erklärte Dekanatsjugendpfarrer Thomas Kaffenberger. Als Resultat sei heute wieder ein "nationalistischer Mob mit menschenverachtenden Parolen und kruden Theorien salonfähig". Eine neue Aufklärung sei deshalb "bitter notwendig", stellte der Pfarrer fest. Er wird ebenso wie Rabbiner Joshua Ahrens, Pfarrer Dieter Krabbe von der reformierten Kirchengemeinde St. Martha und Studierendenpfarrerin Kerstin Voges sprechen.



Das ist am 9. November 1938 passiert

Mit der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen die jüdische Minderheit im Dritten Reich über. Es brannten Synagogen, jüdische Geschäfte, Wohnungen wurden verwüstet und jüdische Bürger misshandelt. Drei Jahre vor Beginn der systematischen Massendeportationen und nach zahlreichen rechtlichen Diskriminierungen erhielt die Verfolgung der Juden mit den Ausschreitungen einen neuen Charakter.



Als Vorwand für die Übergriffe diente den Nationalsozialisten das Attentat des aus Hannover stammenden 17-jährigen Juden Herschel Grynszpan auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath am 7. November 1938 in Paris. Propagandaminister Joseph Goebbels nutzte die Gelegenheit, um bei einem Treffen von Parteiführern in München das Signal für die Gewaltaktionen zu geben. In der Öffentlichkeit versuchte die NS-Führung, die Welle der Gewalt als "spontanen Ausbruch des Volkszorns" erscheinen zu lassen.



An den Gewalttaten beteiligten sich vor allem SA- und SS-Männer und Parteimitglieder, vielerorts aber auch Teile der deutschen Bevölkerung. Im Volksmund bürgerte sich wegen der zerstörten Fensterscheiben jüdischer Geschäfte der verharmlosende Name "Reichskristallnacht" für die Ausschreitungen im November 1938 ein. Der Begriff wurde später durch die Bezeichnung "Reichspogromnacht" ersetzt.



Die Mehrzahl der Synagogen und jüdischen Gebetshäuser ging in der Pogromnacht in Flammen auf. Die offizielle Bilanz waren rund 7.500 verwüstete Geschäfte, 267 zerstörte Synagogen und Gemeindehäuser sowie 91 Tote. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass mehr als 1.300 Menschen getötet und mindestens 1.400 Synagogen in Deutschland und Österreich stark beschädigt oder zerstört wurden. Das öffentliche Leben der Juden in Deutschland kam nach den Pogromen völlig zum Erliegen.